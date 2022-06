Jada Pinkett Smith vuole la pace: 'Will e Chris Rock devono riconciliarsi'

Sono passate settimane ormai dall'ormai (tristemente) iconico schiaffo di Will Smith a Chris Rock nel corso della cerimonia degli Oscar 2022 e la diretta interessata, Jad Pinkett Smith, aveva promesso che ne avrebbe parlato nel corso dei nuovi episodi del suo Red Table Talk. Ora auspica a una riconciliazione fra i due.

Fra i tanti, innumerevoli e molti dei quali superflui interventi dal mondo dello spettacolo (e non) sul siparietto degli Oscar 2022 che ha coinvolto l’attrice Jada Pinkett Smith, il marito Will Smith e il comico Chris Rock, forse mancava ancora qualcosa. Mancava un messaggio di pace, di riconciliazione e di ritorno alla distensione. E quel messaggio è arrivato proprio dalla prima interessata alla vicenda, messa in secondo piano sia dal gesto del marito che dal modo in cui è stata poi affrontata tutta la questione.

All’indomani della vicenda, Jada Pinkett Smith si era limitata a un post molto conciso senza per questo suonare meno chiaro, con il quale aveva fatto propria, infatti, la linea della distensione: "Questa è una stagione di guarigione. E io sono qui per questo”. L’attrice aveva fatto seguire allo statement la promessa di voler affrontare la vicenda, con maggiore lucidità e facendo prima depositare la bufera che si sarebbe creata, in un episodio del suo Red Table Talk, show che conduce ormai assieme alla famiglia dal 2018: “Considerando tutto ciò che è successo nelle ultime settimane, la famiglia Smith si è concentrata sulla guarigione profonda. Alcune delle scoperte sulla nostra guarigione saranno condivise al momento giusto”.

E il momento giusto, alla fine, è arrivato nel corso di un episodio del talk dedicato specificatamente al tema dell’alopecia, oggetto della battuta originale di Rock: “Questo è un Red Table Talk davvero importante sull'alopecia. Considerando quello che ho passato con la mia salute e quello che è successo agli Oscar, migliaia di persone mi hanno contattato con le loro storie. Sto sfruttando questo momento per dare alla nostra famiglia, unita nell’alopecia, l'opportunità di parlare di cosa si prova ad avere questa condizione e di informare le persone su cosa comporti effettivamente".

L’attrice ha continuato: “Riguardo alla Notte degli Oscar, la mia speranza più profonda è che questi due uomini intelligenti e capaci abbiano l'opportunità di guarire, parlarne e riconciliarsi. Visto lo stato del mondo oggi, abbiamo bisogno di entrambi. E in realtà tutti noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro più che mai. Nel frattempo, io e Will continuiamo a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 28 anni: continuare a capire questa cosa chiamata ‘vita insieme’”. Giorni dopo l’evento, l’attore deve aver sposato la visione della moglie, visti gli aggiornamenti che volevano Will Smith in ritiro spirituale in India.

Dall’alta parte, Chris Rock non ha dato seguito alla vicenda se non con qualche sporadica battuta nel corso dei suoi spettacoli, mentre particolarmente dura è stata la dichiarazione della madre di Rock. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!