Jada Pinkett Smith a sorpresa: 'Lo schiaffo? Scioccata dall'esser stata chiamata moglie'

L'intervista con la quale Jada Pinkett Smith ha parlato per la prima volta pubblicamente e senza filtri di quanto accaduto durante la famigerata Notte degli Oscar 2022 non cessa di fornire spunti di discussione, tanto sul modo in cui l'attrice ha reagito alla questione quanto sul suo rapporto con Will Smith.

Dopo aver accusato l'opinione pubblica di averla incolpata dello schiaffo assestato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia, infatti, Jada Pinkett Smith si è soffermata in particolar modo su un aspetto della reazione della star di Io Sono Leggenda e Independence Day, vale a dire il fatto di averla definita sua moglie.

"Per prima cosa mi sono sentita scioccata, non ci chiamavamo marito e moglie da un sacco di tempo. Ero tipo: 'Cosa sta succedendo? Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua bocca?' Ero davvero preoccupata per Will perché non capivo cosa stesse accadendo" sono state le parole di Pinkett Smith.

Chissà che l'uscita spontanea di Will Smith non sia stata proprio il frutto di incomprensioni ed equivoci presenti nella coppia da un po' di tempo, e che magari saranno stati affrontati in maniera esplicita dopo quel triste episodio. Vedremo, comunque, se Jada Pinkett Smith avrà altro da rivelare al riguardo.