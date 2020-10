Jada Pinkett Smith shock: la madre ha subito violenza sessuale dall'ex marito

Dichiarazioni shock per Jada Pinkett Smith nell'ultimo episodio del suo format su Facebook, Watch Red Table Talk. L'attrice durante l'episodio era in compagnia della figlia Willow e della madre, Adrienne Banfield-Norris. Quest'ultima ha raccontato di aver subito rapporti sessuali non consenzienti con suo marito, il padre di Jada, Robsol Pinkett Jr.

Durante il talk era in corso una conversazione sul sesso e sul consenso. Durante la chiacchierata, Jada Pinkett Smith ha appreso da sua madre l'esistenza di alcuni frangenti nella vita sessuale dei genitori in cui il consenso non veniva richiesto.

Jada Pinkett Smith ha chiesto alla madre:"Allora, Gam, non hai mai avuto, nella tua intimità sessuale, un momento in cui hai vissuto un'esperienza non necessariamente consensuale?".



La risposta di Adrienne Banfield-Norris è stata:"C'è stato, c'è stato, anche con mio marito. Tuo padre, in realtà. Quindi è davvero grigio".

Pinkett Smith ha replicato:"Quindi mi stai dicendo che hai fatto sesso non consensuale con mio padre?" prima della risposta affermativa di Banfield-Norris.

Adrienne Banfield-Norris frequentava il liceo quando rimase incinta di Jada dal fidanzato, Robsol Pinkett Jr. La coppia si sposò ma divorziò dopo diversi mesi, con Adrienne che aveva già parlato in precedenza di abusi subiti durante la relazione in un episodio di Red Table Talk nel 2018.



Qualche settimana fa Jada Pinkett Smith ha confessato il tradimento nei confronti del marito, Will Smith, durante un periodo di riflessione intercorso nel loro rapporto.

Will Smith ha reagito con fermezza a un commento sul tradimento della moglie nei social, bloccando l'ironico follower che aveva espresso una battuta sull'argomento.