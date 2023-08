Jada Pinkett Smith, schiaffo morale a Chris Rock: i capelli stanno ricrescendo

Sembra passata un'eternità, ma è trascorso soltanto un anno da quella famigerata Notte degli Oscar durante la quale Will Smith prese a sberle un Chris Rock colpevole di aver fatto dell'ironia evidentemente non gradita sull'alopecia che da tempo affligge la moglie Jada Pinkett Smith: ma qual è la situazione ad oggi?

Quella tra Will Smith e Chris Rock è tutt'altro che rilassata, almeno stando agli ultimi aggiornamenti in ordine cronologico: il comunicato di Jada Pinkett Smith rilasciato un po' di tempo fa non sembrava presagire un riavvicinamento tra i due nonostante le scuse dell'attore di Io Sono Leggenda, ma quantomeno la nostra sembra aver finalmente cominciato a prendersi una bella rivincita.

Stando a quanto vediamo sui social, infatti, i capelli di Jada Pinkett Smith stanno finalmente ricominciando a crescere, come l'attrice ha voluto comunicare a tutti i suoi fan con una certa soddisfazione: "Questi capelli si comportano come se stessero provando a ricrescere. Ci sono ancora alcuni punti difficili, ma vedremo!" si legge su Instagram, con tanto di foto che testimoniano il cambio di passo tra il prima e il dopo.

Chissà se al ricrescere dei capelli il pensiero sarà andato a Chris Rock e alla sua ironia ritenuta evidentemente inopportuna dalla coppia! Polemiche a parte, comunque, noi non possiamo che essere felici per la nostra Jada.