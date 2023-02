Jada Pinkett Smith rompe il silenzio sulla sua malattia: 'E' stato difficile affrontarla'

Ad un anno dallo schiaffo più famoso della storia degli Oscar e l'apparente silenzio instaurato da Will Smith da quel momento, sua moglie, Jada Pinkett Smith ha finalmente detto la sua sulla questione raccontando come ha affrontato direttamente l'alopecia e tutti i problemi che ne sono conseguiti.

"È stato difficile, spaventoso, perché noi donne nere, ci identifichiamo così tanto con i nostri capelli. Ho dovuto scavare davvero in profondità e vedere la bellezza di me stessa al di là della mia estetica" ha raccontato l'attrice svelando quanto sia stato difficile per lei portare avanti un percorso di accettazione e di comprensione del suo problema. Nonostante Will Smith continui a dire che lo schiaffo a Chris Rock faccia ancora male, l'attore è stato comunque vittima di un ridimensionamento del suo ruolo ad Hollywood.

Fino all'anno scorso Smith, oltre ad essere una delle personalità più in vista del pianeta, si è sicuramente contraddistinto per la sua gentilezza ed educazione e, forse, proprio per questo motivo ciò che è successo sul palco degli Oscar 2022 è stato così sconvolgente. Jada Pinkett Smith, all'interno dell'intervista rilasciata al The Guardian ha affrontato anche il tema dell'essere afroamericani ad Hollywood e di come, nel corso del tempo, ci sia stata una evoluzione rispetto ha quando lei aveva cominciato la sua carriera. "Vedevo molte meno persone di colore all'inizio" ha precisato.

Nonostante il gesto andato in onda in mondovisione, Chris Rock continua a scherza sullo schiaffo di Will Smith affermando quanto non sia assolutamente una vittima. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!