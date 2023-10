Jada Pinkett Smith rivela: 'Io e Will Smith viviamo vite separate dal 2016'

La turbolenta storia d'amore tra Will e Jada Pinkett Smith sarebbe finita da un pezzo: a rivelarlo è proprio l'attrice nel suo libro autobiografico Worthy in cui si apre su alcuni argomenti molto privati, tra cui proprio il matrimonio con la star Will Smith, che sarebbe finito dal 2016.

O dovremmo dire ex matrimonio? Il termine da usare non è semplice poiché, in termini legali, i due sono ancora sposati e, almeno per il momento, non hanno intenzione di divorziare come afferma la stessa Pinkett Smith nel corso di un'intervista con Hoda Kotb a Today.

La rivelazione manda in confusione molti fan in quanto ne è passata di acqua sotto i ponti dal 2016 e Will Smith ha sempre definito Jada come "sua moglie" anche durante la tempesta mediatica che travolse i due coniugi a seguito dello schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar 2022. Anche nell'ipotesi di una candidatura a Presidente degli Stati Uniti, Will Smith si è sempre riferito all'attrice come moglie, malgrado la stessa Pinkett Smith non avrebbe votato alle elezioni per Will Smith.

Secondo l'attrice, dunque, sebbene i due vivano vite separate dal 2016 non sono mai stati pronti a dirsi definitivamente addio: "Stavamo ancora cercando di capire tra noi due come essere in partnership, e come farlo capire alle persone. Non lo avevamo capito - ha confidato l'attrice - Penso che quando siamo arrivati ​​al 2016, eravamo semplicemente esausti di provare".

Ma prima o poi i due divorzieranno? Per Pinkett Smith l'ipotesi è da abolire: "Ho fatto una promessa: non ci sarà mai motivo per noi di divorziare. Lavoreremo su qualunque cosa. E non sono stata in grado di infrangere quella promessa", afferma l'attrice.

Will Smith e Jada Pinkett Smith sono certamente legati da un profondo affetto: e voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.