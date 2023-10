Jada Pinkett Smith non ci sta: 'Lo schiaffo? Sono stata incolpata, ma lo capisco'

A due anni dalla Notte degli Oscar valsa a Chris Rock un rumorosissimo schiaffo da parte di Will Smith, di quello scandalo non siamo ancora pronti a smettere di parlare: tanto più che, a dire la sua, è finalmente anche Jada Pinkett Smith, da molti ritenuta la "mente" dietro le sconsiderate azioni dell'attore di Io Sono Leggenda.

L'attrice, oltre ad essersi detta tutto sommato non così offesa dalla battuta di Chris Rock, ha infatti negato nella maniera più assoluta di aver giocato un ruolo nello spingere Will Smith ad agire in quel modo: "È ridicolo quanto in là sia andata la cosa, ma lo capisco. Considerando anche la falsa narrativa su di me che avrei tradito Will e il fatto che Will non avesse mai fatto nulla del genere prima di allora" sono state le sue parole.

"Credo che se pensiamo alla natura umana... L'uomo ha sempre bisogno di qualcuno da incolpare. Dal momento in cui la gente non sapeva cosa fosse accaduto dietro le quinte non mi sorprendo di esser stata incolpata. Ma è semplicemente la natura umana" ha quindi concluso Jada Pinkett Smith. Vedremo se queste parole metteranno la parola fine a quest'infinita vicenda: magari prima della prossima Notte degli Oscar smetteremo di parlare di quella di due anni or sono.