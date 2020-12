Jada Pinkett Smith: dopo Matrix 4 passerà a Netflix per il film drammatico Redd Zone

In attesa di vederla tornare nei panni di Niobe per l'incredibile Matrix 4, scopriamo che Jada Pinkett Smith è entrata a far parte di un interessante film prodotto da Netflix e intitolato Redd Zone.

L'attrice interpreterà la parte di Tia Magee, una madre single che "aiuta i suoi figli e la loro squadra di football, i The Bros, a riprendersi dopo la morte del loro migliore amico Dominic Redd. Uno dopo l'altro, i ragazzi si trasferiranno a casa sua e presto 17 membri dei The Bros si troveranno a vivere sotto lo stesso tetto".

Vedremo quindi la formazione di una nuova famiglia allargata. Alcuni ragazzi dovranno poi partire per il college, mentre altri proveranno ad entrare nella NFL. La trama è tratta da una storia vera e cercherà di rendere giustizia alla storia di riscatto legata alla famiglia Magee e al campione Brandon Magee, che riuscì davvero a diventare un giocatore dei Cleveland Browns e dei Tampa Bay Bucaneers.

Smith comparirà anche come produttore al fianco di Miguel Melendez, Jon Mone e Howard Burkons, mentre lo stesso Brandon Magee sarà produttore esecutivo.

Oltre a Matrix, Jada è coinvolta come produttrice anche nel film con Will Smith King Richard, basato sulla storia del padre delle famose tenniste Serena e Venus Williams. La coppia continua ad apparire nel programma televisivo dell'attrice e ha smentito la notizia di un presunto tradimento di Jada Pinkett Smith.