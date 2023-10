Jada Pinkett Smith darebbe un consiglio a lei e Will Smith da giovani? Ecco la risposta

Dopo la sconvolgente rilevazione che Jada Pinkett e Will Smith vivono vite separate dal 2016, l'attrice di Set it Off, The Matrix Reloaded e Gotham ha approfittato della pubblicazione de suo libro di memorie per svelare altri dettagli sulla relazione.

Se potesse tornare indietro nel tempo, infatti, avrebbe ben pochi rimpianti a cui rimediare. "Cosa dire a due giovani innamorati?" ha scritto. "È così difficile. A modo nostro, eravamo molto romantici. Penso che tutti i giovani lo siano, sappiamo ancora tantissime cose sull'amore. La maggior parte di noi proviene da ambienti in cui i genitori non davano il miglior esempio in materia".

Tuttavia, riguardo il suo sé più giovane, le piacerebbe renderlo consapevole del lavoro e dell'apprendimento perpetuo che caratterizzano ogni relazione. Così ha continuato: "Quello che vorrei dire a quei due [ossia a me stessa e a Will Smith] è che esistono moltissime cose da imparare. Capire chi sei all'inizio, come relazionarsi con gli altri... e che questa relazione è indubbiamente la più grande. Riguarda te e l'imparare ad amare; riguarda l'imparare ad amare se stessi e ad amare reciprocamente. So che sei in quella fase che chiamiamo 'luna di miele', ma, se vuoi comprendere i livelli più elevati dell'infatuazione... be', allora sarai messa a dura prova".

Al momento non ci sono piani per divorziare legalmente – così scrive l'attrice nel suo libro di memorie –, mentre Will Smith ha aggiunto che lui e la moglie non sono considerabili monogami, pur considerandosi importanti a vicenda.

In un'altra occasione, invece, Jada Pinkett ha dichiarato che la sua anima gemella è Tupac Shakur.