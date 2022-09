Jada Pinkett Smith celebra con una foto la calvizie: 'Calvo è bello'

Probabilmente uno dei momenti più eclatanti dell'anno è stato quello in cui Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock agli Academy Awards a causa di una battuta sull'aspetto di Jada Pinkett Smith. Nonostante le scuse di Smith tramite video di 5 minuti postato sui social qualche mese fa, le polemiche sull'accaduto non si sono ancora placate.

Molto si è parlato dell'ormai leggendario schiaffo di Smith a Rock durante la cerimonia degli Oscar di quest'anno e per molto tempo solo polemiche, critiche e commenti negativi hanno animato tutte le discussioni attorno alla faccenda. Chi è riuscito a tirar fuori da una situazione complessa qualcosa di buono è stata la terza protagonista della storia: Jada Pinkett Smith.

L'attrice e cantante statunitense fu il bersaglio della battuta infelice del comico presentatore che, ironizzando sull'alopecia evidente della Pinkett Smith, fece infuriare l'altro Smith ( il marito ) che non gliele mandò a dire. Prima lo schiaffo e poi parole dure, dette in mondovisione, gelarono i presenti al Dolby Theatre quella sera.

Al "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua ca**o di bocca", Jada Pinkett Smith reagì abbastanza freddamente e sulla vicenda ha sempre parlato poco e mai direttamente. Questa volta è ritornata sui social con uno selfie in occasione del 'Bald is Beautiful Day', cogliendo l'occasione per celebrale l'alopecia e la bellezza in ogni sua forma: "Calvo è bello e non me ne frega niente di quello che la gente dice sui miei capelli", ha sentenziato.

Insomma, lo Smith-Rock gate sembra destinato a far parlare di sé ancora per molto e che, direttamente o indirettamente, dall'episodio i protagonisti saranno inevitabilmente condizionati per molto.