Jada Pinket Smith ha ancora problemi di alopecia: la star si confessa su Instagram

Continua la lotta contro l'alopecia di Jada Pinket Smith: l'attrice che soffre di questa patologia da anni, ha condiviso con i propri fan alcuni aggiornamenti sullo stato della sua malattia che ha rivelato per la prima al pubblico ben cinque anni fa.

Jada Pinket Smith ha rivelato, fortunatamente, che ci sono alcuni miglioramenti molto importanti: nel carosello pubblicato su Instagram, l'attrice di Gotham ha mostrato una foto del prima e del dopo le recenti cure per l'alopecia ed è evidente che seppur lentamente, i capelli stanno ricrescendo.

"Sembrerebbe che i capelli stiano tentando di ricrescere", scrive Pinket Smith sui social raccogliendo da parte del fandom tutti gli auguri possibili, tante dimostrazioni di affetto e molti messaggi di body positivity che rassicurano l'attrice di essere bellissima anche senza capelli. Proprio la patologia dell'attrice l'ha resa protagonista di uno dei momenti più tesi nella storia degli Academy Award: durante la notte degli Oscar 2022, il coniuge Will Smith diede uno schiaffo a Chris Rock dopo che il comico sul palco aveva fatto una battuta nei confronti della testa rasata di Jada Pinket Smith. Will Smith si scusò con Chris Rock ma quel gesto provocò un danno di immagine non indifferente per l'attore e portò Will Smith ad essere bandito dall'Academy per ben 10 anni.