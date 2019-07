Jacob Tremblay e Awkwafina potrebbero entrare nel cast de La sirenetta

Nel corso del fine settimana è arrivata la notizia che Melissa McCarthy potrebbe interpretare la malvagia Ursula nel remake Disney de La sirenetta, diretto da Rob Marshall. Ora è arrivata la conferma che Jacob Tremblay e Awkwafina sono attualmente in trattative per due ruoli secondari nel prossimo live-action su Ariel & co.

Jacob Tremblay dovrebbe interpretare il giocoso amico di Ariel, Flounder, mentre Awkwafina il bizzarro Scuttle, il gabbiano.

In queste settimane sono diverse le speculazioni che riguardano il casting del film, alimentate anche da alcuni episodi come la presenza di Zendaya sul red carpet di Spider-Man: Far From Home con i capelli tinti di rosso, che molti hanno interpretato come un segnale del possibile ingaggio dell'attrice nel ruolo di Ariel.



Lin-Manuel Miranda, che ha già collaborato con Rob Marshall in Il ritorno di Mary Poppins, lavorerà alle musiche originali de La sirenetta insieme al compositore Alan Menken. Melissa McCarthy rimane in trattative per Ursula mentre la produzione inizierà in Sudafrica nel 2020.

Il giovanissimo Jacob Tremblay è noto per i suoi ruoli in film come Room al fianco di Brie Larson, Wonder e The Predator. In questi giorni è al cinema con La mia vita con John F. Donovan, diretto da Xavier Dolan, al fianco di Natalie Portman e Kit Harington. Nel 2019 sarà nel cast di Doctor Sleep, sequel di Shining, nel ruolo di Danny Torrance da bambino.

La cantante Awkwafina ha debuttato al cinema nel nel 2016 in Cattivi vicini 2 e dopo aver partecipato a Ocean 8 di Gary Ross, farà parte del cast di Jumanji: The Next Level.