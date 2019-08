Jacob's Ladder, Michael Ealy non ha avuto dubbi sul remake di un cult

Quando è uscito nel 1990, il thriller psicologico Jacob's Ladder (in italiano Allucinazione perversa) ha avuto un moderato successo al botteghino, ma è diventato un piccolo cult per gli appassionati. Arriva in questi giorni nei cinema americani il remake del film, per la regia di David M. Rosenthal.

L'idea di recitare nel rifacimento di una pellicola del genere, e di essere messi a confronto con l'originale da una fan base esigente e devota, potrebbe intimorire qualsiasi attore, ma per Michael Ealy, protagonista e produttore esecutivo del film, non è così.

"Ho avuto zero inibizioni riguardo il remake, prima di tutto perché è vero che il film originale è diventato un cult nel tempo, ma quando è uscito non ha avuto esattamente un rendimento entusiasmante, in termini di botteghino e recensioni" ha dichiarato. "Quando ho letto la nostra sceneggiatura, poi, ho capito che non avremmo fatto un remake shot-for-shot. Sapevo che sarebbe stato più aggiornato, con effetti visivi che all'epoca non erano possibili."

Il remake di Jacob's Ladder presenta elementi tematici dell'originale, ma racconta una storia diversa. Nel film del 1990, che ispirò anche il videogame Silent Hill, il protagonista (Tim Robbins) è un veterano del Vietnam le cui esperienze in guerra gli provocano flashback e allucinazioni che non smettono di tormentarlo. Nella versione del 2019 la guerra è quella in Afghanistan e i protagonisti sono due fratelli.

Michael Ealy interpreta il veterano Jacob Singer, che cerca di tornare a una vita normale con sua moglie e suo figlio ed è convinto che suo fratello (Jesse Williams) sia morto in guerra. Quando viene a sapere da uno sconosciuto che suo fratello è ancora vivo e vive in un rifugio con altri reduci, senzatetto e dipendenti da una droga sperimentale, la sua vita subisce una svolta.

Jacob's Ladder è in uscita il 23 agosto negli USA, mentre non si hanno ancora notizie di una distribuzione italiana. Guarda qui il trailer di Jacob's Ladder.