Jacob Elordi, Uma Thurman e Richard Gere nel cast del nuovo film di Paul Schrader

È passato solo un anno dall'ultima incursione di Paul Schrader sul grande schermo (il film era Master Gardener), ma al regista di American Gigolo proprio non piace l'idea di starsene con le mani in mano: questo 2023 si chiude dunque con l'annuncio della sua nuova opera, Oh, Canada, che già può contare su un cast davvero niente male.

Il regista recentemente scagliatosi contro gli Oscar ha infatti già chiamato a raccolta attorno a sé il primo nucleo della squadra con cui lavorerà alla sua prossima opera: si tratta del fedelissimo Richard Gere, di Uma Thurman e di Jacob Elordi, recentemente visto all'opera nei panni di Elvis Presley nel tanto discusso Priscilla di Sofia Coppola.

Oh, Canada racconterà la storia di Leonard Fife (interpretato proprio da Richard Gere), un documentarista trasferitosi in Canada dopo una vita passata a cercare di sfuggire a ogni tipo di responsabilità: il nostro decide quindi di fare il punto della sua esistenza dopo aver ricevuto la diagnosi di un cancro destinato a lasciargli ancora poco tempo da vivere.

"Vedrete un Richard Gere che non vi aspettate, interpreterà un uomo su una sedia a rotelle, verso la fine della sua vita. Sono stato molto felice di tornare a lavorare con lui" sono state le parole di Schrader al riguardo. Vedremo cosa ci riserverà, stavolta, l'uomo a cui dobbiamo la sceneggiatura di film come Taxi Driver!