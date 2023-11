Jacob Elordi ha rifiutato Superman! 'Troppo dark per me'

Jacob Elordi sarà in Saltburn con Barry Keoghan, e nel frattempo il giovane attore ha confessato di aver rifiutato un progetto potenzialmente molto interessante.

Il giovane Elvis nel film “Priscilla” di Sofia Coppola ha dichiarato in un’intervista a GQ di aver rifiutato di partecipare a un futuro progetto dedicato a Superman: “Beh, mi hanno chiesto di leggere per Superman. Ho risposto subito: "No, grazie". È troppo. È troppo oscuro per me. Non ci ho pensato su particolarmente, mi hanno sempre detto di dare una risposta non proprio diretta o il mio agente si arrabbia con me. “Tutto può succedere!”. E ovviamente tutto può succedere, ma in questa fase della mia vita non mi vedo interessato a questo. Mi piace fare quello che guarderei, e mi sento molto inquieto a guardare quei film. E poi dovrei concludere con: 'Mai dire mai!”

Jacob Elordi sembra essere abbastanza convinto dei progetti futuri a cui partecipare, e l’ambiento supereroistico non sembra rientrare tra i suoi prediletti. Quando gli è stato chiesto a proposito di un altro progetto a cui ha già partecipato, “The Kissing Booth”, l’attore ha risposto:

“Anche questa è una trappola. Perché può diventare 15 per loro, nessuno per te. Non hai idee originali e sei morto dentro. Quindi è una questione sottile. Il mio “uno per loro', l'ho fatto.”

Sicuramente una personalità particolare quella della star, tanto che Jacob Elordi ha ammesso di conoscere Elvis solo grazie a Lilo e Stitch.