Jacob Elordi reciterà con Richard Gere dopo Elvis: è nel cast di 'Oh, Canada'

Se c'è un attore che non si ferma mai quello è Jacob Elordi, ora l'Elvis del film Priscilla di Sofia Coppola. La sua carriera continua imperterrita. L'attore ha infatti preso parte al cast di un nuovo progetto, e vicino a lui ci sarà anche Richard Gere!

Si tratta di "Oh, Canada" che sarà l'adattamento del romanzo "Foregone" di Russell Banks. Esso segue la storia di un documentarista che sta per morire di cancro.

Finora le informazioni che abbiamo sull'adattamento sono poche: verrà diretto da Paul Schrader, e le prove sarebbero già iniziate, con relativi 'avvistamenti'. In attesa di ulteriori informazioni sul progetto, ci teniamo ad informarvi sulle ultime info su Elordi.

È apparso a fine agosto il trailer di Saltburn, nuovo film che vede Jacob Elordi e Barry Keoghan protagonisti, con regia di Emerald Fennell (Una Donna Promettente). Le attese sul film sono numerosissime, non solo per la presenza di due grandi attori, ma anche vista l'accoglienza che il primo film del regista ha avuto al tempo. Le premesse del trailer sembrano annunciare un film ricco di eros e divertimenti, ma anche di riflessioni per niente scontate.

Ricordiamo nuovamente che Jacob Elordi è ora sotto i riflettori per il suo ruolo di Elvis in Priscilla di Sofia Coppola e la sua entrée a Venezia per la proiezione del film è condivisa su tutti i social.