Jacob Elordi, Kristen Connolly e altri tre attori si uniscono al cast di Deep Water

Il thriller erotico di Adrian Lyne con Ben Affleck e Ana De Armas, Deep Water, aggiunge al suo cast anche Jacob Elordi, Kristen Connolly, Lil Rel Howery, Dash Mihok e Jade Fernandez.

Jacob Elordi (The Kissing Booth, Euphoria), Kristen Connolly (Quella Casa nel Bosco, Zoo), Lil Rel Howery (Scappa - Get Out, The Carmichael Show), Dash Mihok (Rmeo + Juliet, Ray Donovan) e Jade Fernandez (AHA, The Resident) si sono uniti al cast di Deep Water, il film diretto dal regista di Attrazione Fatale e Proposta Indecente, Adrian Lyne.

Tornato dietro la cinepresa a seguito di una pausalunga 17 anni anni, Lyne ha trovato il progetto adatto per il suo comeback cinematografico: adattato per il grande schermo da Zach Helm (Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie) e Sam Levinson (Euphoria), il lungometraggio è basato sul romanzo di Patricia Highsmith, e vedrà come suoi protagonisti la coppia di amanti infelici composta Ben Affleck e Ana De Armas. I due, sposati ma in procinto di divorziare, cercano una soluzione mantendendo un rapporto aperto a relazioni extraconiugali, che però finirà presto con il provocare guai.



Le riprese di Deep Water sono già iniziate, mentre non ne conosciamo ancora la data di uscita in sala.