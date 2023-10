Jacob Elordi innamorato di Brad Pitt ai tempi di Troy: il video TikTok è virale

Jacob Elordi è una delle star di Euphoria e nel corso degli anni è diventato un sex symbol per i fan. Elordi ha fatto innamorare ragazzi e ragazze per la sua bellezza e il suo fascino sfoggiato al cinema e in tv ma qual è stata la prima cotta dell'attore quand'era ragazzino? Un nome a sorpresa è emerso in un video su TikTok.

Jacob Elordi ha avuto una cotta per Brad Pitt nel film Troy, kolossal epico di Wolfgang Petersen e clamoroso flop di critica. Intervistato da Jimmy Fallon al Tonight Show, Elordi ha risposto alla domanda sulla sua prima cotta:"Brad Pitt in Troy. È un uomo bellissimo. Non si può negarlo".



Ironia della sorte, Brad Pitt s'infortunò al tendine d'Achille proprio durante le riprese di Troy, nel quale interpreta l'eroe greco. In realtà un po' tutto il cast di Troy non poteva lamentarsi in quanto a bellezza perché oltre a Pitt, era composto da Eric Bana, Orlando Bloom, Sean Bean, Rose Byrne e Garett Hedlund. Jacob Elordi aveva soltanto 7 anni all'epoca dell'uscita di Troy ma evidentemente rimase affascinato dalla bellezza di Brad Pitt.



Il video è diventato immediatamente virale su TikTok e moltissimi fan hanno concordato con la risposta dell'attore sulla sconvolgente bellezza estetica della star di C'era una volta a... Hollywood nel film di Petersen.



Lo scorso anno anche la star di Succession e co-star nel film del 2004 Brian Cox confessò di aver apprezzato Brad Pitt nel ruolo di Achille in Troy.