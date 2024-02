Jacob Elordi, guai con la legge per la star di Saltburn: cos'è successo?

Saltburn colpisce ancora: stavolta, nella realtà, è finito nei guai proprio Jacob Elordi star del film. Il motivo? una delle controverse e virali scene del film firmato da Emerald Fennell.

Jacob Elordi ha sempre ironizzato sulle scene di Saltburn che lo vedono protagonista indiscusso sia indirettamente che direttamente insieme a Barry Keoghan. Tuttavia Elordi, che non è mai stato un nome lontano dal centro dell'attenzione, potrebbe non aver preso bene alcune domande del produttore radiofonico Joshua Fox.

Nelle ultime ore, infatti, è circolata la notizia di una presunta aggressione nei confronti di Fox da parte della star di Euphoria. Fox, infatti, avrebbe raccontato durante il suo programma The Kyle & Jackie O Show di aver raggiunto Jacob Elordi fuori da un hotel per chiedergli scherzosamente un po' della “Jacob Elordi's Bath Water”, battezzata così dopo la discussa scena in cui Oliver (Keoghan) lecca l'acqua nella vasca dove poco prima Felix (Elordi) si era fatto il bagno. Ma, secondo la versione di Fox: " Jacob si lancia e mi spinge contro il muro e stringe le sue mani sulla mia gola".

Secondo quanto riportato da Variety, la polizia del New South Wales sta facendo chiarezza sull'accaduto: la polizia, in una dichiarazione, afferma di essere stata informata che "intorno alle 15:30 di sabato 3 febbraio 2024 un uomo di 32 anni sarebbe stato aggredito da un uomo di 26 anni. L'uomo non ha riportato ferite".

In attesa di ulteriori aggiornamenti vi ricordiamo che Jacob Elordi sarà Frankenstein nel film di Guillermo del Toro.