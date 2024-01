Jacob Elordi sarà Frankenstein nel film di Del Toro! Rimpiazzato Andrew Garfield

La carriera di Jacob Elordi è in continua ascesa: la star di Euphoria, in questi giorni sotto i riflettori per le sue performance in Priscilla e soprattutto nel tanto discusso Saltburn di Emerald Fennell, sembra infatti destinata a prender parte come protagonista a uno dei film più attesi dei prossimi anni, il Frankenstein di Guillermo Del Toro.

Elordi farà parte di un cast che conterà anche su nomi del calibro di Christoph Waltz e Mia Goth, e lo farà in un ruolo non di secondo piano: l'attore reduce dall'interpretazione di Elvis Presley nel film di Sofia Coppola andrà infatti a rimpiazzare il collega Andrew Garfield come Frankenstein, ereditando di fatto il ruolo di protagonista del film.

Al momento non sono chiari i motivi dell'uscita di Garfield dal cast, così come ancora nulla si sa circa i ruoli che verranno affidati agli altri attori presenti nel film né sulla data d'uscita dello stesso: l'unica cosa certa è che il regista de Il Labirinto del Fauno sta continuando a lavorare con Netflix su quello che si preannuncia come un film ambiziosissimo e sul quale le aspettative non possono che essere decisamente alte (visti anche gli ottimi risultati raggiunti con la precedente collaborazione tra Del Toro e la piattaforma streaming, vale a dire Pinocchio). E voi, cosa ne dite? Jacob Elordi sarà la scelta giusta per sostituire Andrew Garfield? Diteci la vostra nei commenti!