Jacob Elordi è fidanzato? Tutto sull'Elvis del film di Sofia Coppola

Jacob Elordi è il re del rock and roll in Priscilla, il biopic firmato da Sofia Coppola incentrato sul matrimonio tra Elvis e Priscilla Presley. Il lato oscuro di Elvis è nelnuovo trailer di Priscilla ma se sul grande e piccolo schermo l'attore è sempre stato al centro di personaggi con tormentati rapporti d'amore, com'è la sua vita sentimentale?

Jacob Elordi, e qui iniziano i dolori, è attualmente fidanzato e nel corso della sua carriera pare sia stato single per pochi mesi. L'attore ebbe una relazione con Joey King (adesso fresca fresca di matrimonio con Steven Piet) conosciuta sul set del film Netflix The Kissing Booth tra il 2017 e il 2018. Successivamente, Jacob Elordi ci ha mostrato che le relazioni sul set erano il suo forte e per un breve periodo l'attore si è frequentato con Zendaya, sua co-star nella serie TV Euphoria.

E poi c'è Kaia Gerber che ha mostrato un certo fetish per Elvis: la modella e attrice è uscita con Jacob Elordi per qualche tempo, per poi avvicinarsi a Austin Butler, l'interprete di Elvis nell'omonimo biopic candidato agli Oscar diretto da Baz Luhrmann. Adesso chi ha il cuore di Jacob Elordi? Il suo nome è Olivia Jade Giannulli, creator molto popolare su YouTube e Instagram I due si frequentano già dal 2021 e pare che la coppia sia molto innamorata.

Dopo la dura prova di Priscilla, ad attendere l'attore ci sono progetti sempre più grandi: Jacob Elordi reciterà in Oh Canada con Richard Gere.