Jacob Elordi dedica il monologo all'SNL a QUELLA scena di Saltburn: 'Sì, sono io'

Saltburn è sin dalla sua uscita su Prime Video sulla bocca di tutti: con il suo secondo film da regista Emerald Fennell è riuscita a creare quel piccolo fenomeno pop nel quale evidentemente sperava anche (e forse soprattutto) grazie a un paio di sequenze difficili da far passare inosservate, come Jacob Elordi ben sa.

A creare immediatamente discussione è stata infatti prima di tutto (segue, naturalmente, quella della vasca da bagno) la scena in cui Barry Keoghan si denuda sulla tomba di Felix, il personaggio interpretato appunto dalla star di Euphoria, mimando un atto sessuale: proprio su quel disturbante momento è tornato Elordi nel corso del suo monologo al Saturday Night Live.

"Probabilmente mi conoscete grazie a Saltburn, non perché abbiate visto il film, ma per i TikTok" ha esordito l'attore recentemente visto nei panni di Elvis Presley nel Priscilla di Sofia Coppola e che tra qualche tempo prenderà parte anche al Frankenstein di Guillermo Del Toro sostituendo il collega Andrew Garfield.

"Sì, sono quello nella tomba" ha quindi concluso Elordi tra le risate del pubblico: insomma, se non è talento riuscire a far avvertire la propria presenza pur non essendo in scena in quel momento...! Tombe e atti sessuali sui generis a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Saltburn.