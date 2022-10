Spider-Man, Jacob Batalon sarà Hobgoblin? La star si scusa:'Ho fatto disinformazione'

La trilogia di Spider-Man con Tom Holland nei panni di Peter Parker ha creato diverse speculazioni sull'evoluzione della trama nel Marvel Cinematic Universe. Tra le teorie dei fan spicca quella che vede Ned Leeds, interpretato da Jacob Batalon, diventare il malvagio Hobgoblin. Una teoria alimentata dallo stesso Batalon.

Intervenuto al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Jacob Batalon si è scusato con i fan:"Vorrei solo dire che mi dispiace davvero per tutti. Ho fatto questa cosa davvero stupida nel 2016 e l'ho menzionata in un'intervista. E poi ho semplicemente continuato con la storia come se sapessi cosa sarebbe successo. E ora tutti ne parlano. Scusate per tutta la disinformazione".



In un'intervista rilasciata qualche tempo fa Batalon non aveva escluso la possibilità di un futuro da Hobgoblin per il suo personaggio:"Se è il posto giusto, al momento giusto, e con il giusto gruppo di persone perché no? Ma a parte questo, qualunque cosa accada queste decisioni sono dei grandi capi, le persone che firmano gli assegni".



Le dichiarazioni di Jacob Batalon su Hobgoblin avevano creato scalpore tra i fan, convinti che il futuro di Ned Leeds potesse essere realmente associato al villain. Ora l'attore ha voluto ritrattare questo tipo di dichiarazioni, chiedendo scusa al pubblico. Soltanto un tentativo per distogliere l'attenzione? Oppure una chiusura reale?



Nel frattempo su Everyeye potete recuperare la recensione di Spider-Man: No Way Home.