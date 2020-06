Jackie Chan villain in Demolition Man? Ecco perché rifiutò il ruolo

Molti non lo sanno, ma Jackie Chan avrebbe potuto interpretare il villain di Demolition Man in opposizione a Sylvester Stallone, parte che poi fu assegnata a Weasley Snipes e firmò uno dei ruoli più iconici della carriera della star di Blade. Ma cosa ha spinto l'attore di Hong Kong a rifiutare di partecipare al film?

Ebbene, come si può leggere sul sito della catena cinematografica AMC (via Screen Rant), ad inizio anni '90 Chan aveva paura che i fan non lo avrebbero apprezzato nei panni del cattivo: a parte una piccola parentesi ad inizio carriera, infatti, l'action star aveva abituato gli spettatori a vederlo solamente come l'eroe delle pellicole a cui prendeva parte.

Chan ha iniziato ad apparire regolarmente come co-protagonista (neanche come villain) solo dal 1998, quando ha recitato al fianco di Chris Tucker in Rush Hour - Due mine vaganti, ma anche ora viene solitamente associato al protagonista di turno.

Insomma, Chan sta seguendo una strada molto simile a quella intrapresa da altri "eroi buoni" prima di lui, come John Wayne e Tom Cruise (con le dovute eccezioni), ma con un talento come il suo non abbiamo dubbi sul fatto che sarebbe in grado di dare vita ad un villain coi fiocchi. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederlo in un ruolo diverso da quelli a cui ci ha abituato nel corso degli anni? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle 5 curiosità sulla vita di Jackie Chan e alla vera storia del suo esilarante incontro con Bruce Lee.