Jackie Chan viene trattato male in America? La denuncia di John Cena

Jackie Chan è uno degli attori più iconici degli ultimi decenni della storia del cinema, diventato celebre soprattutto grazie alle incredibili acrobazie che riesce a portare sullo schermo. John Cena, co-star nell’ultimo progetto dell’attore, Project X-Traction, ha voluto rimarcare quanto l’artista marziale meriterebbe ancora più rispetto dai fan.

Project X-Traction è schizzato in top10 Netflix in moltissimi paesi, dimostrando ancora una volta come i nomi di Jackie Chan e John Cena siano in grado di smuovere l’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

In un’intervista riguardante il loro ultimo progetto, il wrestler ha spiegato come abbia accettato il ruolo non appena saputo della presenza di Jackie Chan nel progetto per poi esprimere la sua opinione sull’attore affermando di ritenerlo sottovaluto e meno apprezzato di quanto non meriterebbe: “Di attori come Jackie se ne vedono uno per generazione e, in questo caso, forse è davvero un caso unico, vista la direzione verso cui l’intrattenimento si sta orientando. È certamente il grande narratore fisico della nostra generazione. Si parla di Keaton e Chaplin e Chan rientra nella conversazione. Il suo processo è semplicemente fantasico… fa venire la pelle d’oca. È fantastico, alla sua età, sfida gli anni. Sfida il tempo. È sempre creativo. È sempre molto umile e tratta la sua troupe come una famiglia. Potrei sprecare ogni minuto che avete a disposizione per tessere le lodi di Jackie Chan e credo che in America sia poco apprezzato”.

Parole che dimostrano davvero un rispetto unico per il collega che ha dato tantissimo al cinema di genere moderno e contemporaneo. Condividendo le parole di Cena, vi lasciamo alla recensione di Project X-Traction.