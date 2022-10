Jackie Chan shock: 'Stavo per accoltellare un regista per una battuta su mia madre'

Che Jackie Chan abbia vissuto oltre il limite lo abbiamo scoperto nel tempo attraverso dichiarazioni, scoop da prima pagina ed interviste ad hoc. Questa volta a parlare è stato lo stesso attore che, in una recente intervista, ha raccontato di un litigio sul set e di una tragedia sfiorata.

Nel corso di un' intervista al talk show cinese Shidian Talk, Chan ha parlato di un' esperienza sul set alquanto tesa. Non sempre il suo indiscutibile talento è stato apprezzato dai colleghi, ma se un confronto maturo si trasforma in offese gratuite alla famiglia, c'è da andare su tutte le furie.

Con una brillante carriera che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo (dalla Cina, passando per l'Europa, fino ad arrivare agli Stati Uniti) per le sue abilità nelle arti marziali, l'attore deve però ringraziare il collega Sammo Hung per averlo bloccato un attimo prima della tragedia ed avergli permesso di continuare a lavorare. All'offesa da parte di un regista rivolta ai suoi genitori, Chan ha reagito brandendo un coltello e minacciando: "Ho preso un coltello e volevo andare ad uccidere il regista. Gli dissi che poteva rimproverarmi quanto voleva, ma non insultare mia madre. Per fortuna Sammo mi afferrò in tempo".

Non sempre, quindi, le acrobazie e le scene ad alto rischio si limitano a ciò che sta scritto su un copione. Alcune volte superano il limite della scena e passano dall'altro lato della cinepresa. E di incidenti mortali sul set, purtroppo, ce ne sono stati diversi. Ultima, in ordine di tempo, la tragedia sul set di Rust con Alec Baldwin e la sua pistola di scena.