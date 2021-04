Jackie Chan ringrazia I fan per gli auguri e aggiorna sulle sue condizioni

Il 7 aprile appena trascorso è stato il compleanno di Jackie Chan, che ha compiuto la bellezza di 67 anni. La star del cinema action e leggenda degli arti marziali è quindi intervenuto su internet per ringraziare tutti quei fan che hanno speso una parole per augurargli un buon compleanno e contemporaneamente ha aggiornato sul suo stato di salute.

In seguito alle miriadi di messaggi di cui è stato subissato in rete, Jackie Chan è intervenuto personalmente per rispondere: "E' di nuovo quel periodo dell'anno e ho ricevuto tantissimi messaggi e auguri. Mi piacerebbe poter dire che ringrazio dal profondo del mio cuore tutti gli amici e i fan per tutti i vostri calorosi messaggi di auguri. Lo scorso anno tutto era in pausa a causa del Covid e fortunatamente adesso le cose stanno tornando alla normalità".

Poi Chan ha aggiornato sulle sue attuali condizioni di salute: "Un sacco di gente mi ha chiesto del mio dolore alla schiena che avevo avuto. Voglio solo dire a tutti di non preoccuparvi, mi sento molto meglio adesso. Oggi sono stato al JC Stunt Team Training Centre per prepararmi e allenarmi in vista del prossimo film. Onestamente, lavorare il giorno del mio compleanno è il più bel regalo che potessi ricevere, specialmente pensando che un anno fa ero stato costretto a fermarmi per la pandemia. Mi considero molto fortunato a poter lavorare nuovamente. Grazie ancora per tutti i vostri messaggi, auguro a tutti pace, felicità e buona salute".

Tornato ormai da qualche anno a Hong Kong per dedicarsi a produzione locali, Jackie Chan ha due film in arrivo per questo 2021 entrambi attualmente in post-produzione. Di seguito potete ammirare il video tributo che IMDb ha confezionato per l'attore ieri.