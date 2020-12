Quella volta che Jackie Chan ci rimise quasi le penne sul set di Police Story

La star dei film d'azione Jackie Chan ne ha combinate davvero di ogni nella sua lunga carriera, in fatto di stunt, ma ce ne sono stati alcuni decisamente più rischiosi di altri, come questo che vi stiamo per raccontare.

Accadde tutto durante le riprese del film Police story, nel 1985 (il primo di una lunga serie di lungometraggi, più o meno collegati e inseriti nel franchise, che arrivano fino al 2017 con Bleeding Steel).

Chan, che nella pellicola interpretava un ispettore di polizia, avrebbe dovuto effettuare uno stunt particolarmente rischioso proprio verso la fine del film (non l'unico, in verità, ma su questo torneremo più tardi), e non erano certo poche le preoccupazioni in merito.

L'attore, che nella scena era all'inseguimento di alcuni criminali in un centro commerciale, avrebbe infatti dovuto calarsi per diversi piani da un palo ricoperto di luci e lampadine decorative, il tutto con un salto a mezz'aria e senza cavi a sorreggerlo e senza alcuna rete di sicurezza ad attutire l'atterraggio in caso di caduta (solo un auto piena di caramelle).

A livello visivo, la sequenza sarebbe stata certamente fonte di spettacolo, ma immaginate a essere nei suoi panni... Chan cercò di esprimere i propri dubbi al riguardo, ma la produzione gli assicurò che non c'era nulla da temere, e che le luci si sarebbero spente immediatamente se qualcosa fosse andato storto.

Ma a dispetto di ogni precauzione presa, quando arrivò il momento di girare la scena, qualcosa andò storto, e le luci sui pali si surriscaldarono, causando all'attore un'ustione di secondo grado alle mani. Malgrado ciò, non solo Chan riuscì a portare comunque a termine lo stunt (potete vedere il video della scena che vi abbiamo riportato per riferimento), ma lo stesso giorno girò anche delle scene per Heart of The Dragon.

E dire che già un altro incidente era avvenuto proprio sul set di Police Story, che vide Chan finire contro una vetrata ed essere poi portato al pronto soccorso.

Ci vuole proprio un gran fegato a essere Jackie Chan!