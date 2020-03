Jackie Chan è in quarantena a causa del Coronavirus? L'attore risponde

Negli ultimi giorni, a causa delle allarmanti notizie relative all'epidemia da Coronavirus, i fan di Jackie Chan si sono preoccupati per le condizioni di salute della star, dato che secondo alcune voci di corridoio l'attore sarebbe stato costretto in quarantena.

La star del cinema d'azione è nata a Hong Kong, che attualmente conta oltre 100 casi confermati di Coronavirus. Secondo le fonti, nella metropoli ci sono circa 6.000 edifici in quarantena, ma Chan ha rilasciato una dichiarazione tramite le sue pagine ufficiali sul social media cinese Weibo per chiarire la sua condizione:

"Di recente, il mio staff ha parlato delle notizie che circolano in tutto il mondo, dicendo che sono stato messo in quarantena per COVID-19. Innanzitutto, vorrei cogliere l'occasione per dire grazie per la preoccupazione di tutti. Io però sto bene sano e non sono stato messo in quarantena. Ho ricevuto molti messaggi da amici che mi chiedono se sto bene. Il vostro amore e la vostra preoccupazione nei miei riguardi sono così commoventi. Grazie! Ho anche ricevuto alcuni regali da fan di tutto il mondo in questo momento molto difficile. Grazie per le maschere. La vostra premurosità è ben accolta! E ho chiesto al mio adorabile staff di donare la vostra gentilezza a coloro che ne hanno più bisogno."

Jackie Chan si è anche offerto di finanziare le ricerche per un vaccino per il coronavirus.

"La scienza e la tecnologia sono la chiave per superare il virus e credo che molte persone la pensino come me, e spero che un antidoto possa essere sviluppato il prima possibile. Ho un'idea, un po' ingenua: non importa quale individuo o organizzazione svilupperà l'antidoto, ma io voglio ringraziarli con 1 milione di yuan".

1 milione di yuan equivale a circa $200mila dollari, ma si tratta sicuramente di un bel gesto per sensibilizzare la ricerca: ricordiamo che, oltre ai problemi di sanità, il Coronavirus si è dimostrato anche un flagello per l'industria cinematografica cinese, causando ad oggi perdite per oltre $200 milioni di dollari. In calce, potete trovare un altro messaggio che l'attore ha condiviso su Instagram per i fan del resto del mondo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di The Iron Mask, nuovo film di Jackie Chan con Arnold Schwarzenegger.