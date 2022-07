Jackie Chan produce un film girato in una città della Siria devastata: 'Di cattivo gusto'

Un film d'azione cinese prodotto da Jackie Chan ha scatenato l'indignazione dopo delle scene girate ad al-Hajar al-Aswad, una città siriana distrutta dalla guerra civile. Home Operation, diretto da Song Yinxi, è ispirato all'evacuazione di centinaia di cittadini cinesi dallo Yemen nel 2015 durante il conflitto civile, prodotto da Cina ed Emirati.

L'AFP ha riferito che Song ha dichiarato che il film intendeva glorificare il Partito Comunista Cinese (PCC): "Prende il punto di vista di diplomatici che sono membri del Partito Comunista, che hanno sfidato una pioggia di proiettili in un Paese devastato dalla guerra e hanno portato in salvo tutti i compatrioti cinesi sulla nave da guerra del Paese".

Le foto del set del film mostrano la troupe e gli attori cinesi che lavorano tra edifici distrutti e abbandonati, un carro armato e comparse locali che indossano abiti in stile yemenita. Feng Biao, ambasciatore cinese in Siria, ha partecipato alla cerimonia di inizio delle riprese.

Il New Arab ha citato il giornalista siriano Fared al-Mahlool che ha dichiarato: "È vergognoso girare filmati di questo tipo sulle rovine delle case siriane che sono state distrutte dal regime di Assad, dalla Russia e dall'Iran... il regime fascista cinese è un alleato della Siria e sta cercando di ripulire i propri crimini con azioni come questa". Charles Lister, direttore del Programma Siria del Middle East Institute, ha commentato sui social media: "migliaia, se non decine di migliaia di persone sono morte per mano del regime di Assad e successivamente dell'ISIS ad al-Hajar al-Aswad. Sfruttare tutto questo per soldi - per un film che loda la Cina e che coinvolge l'agevolazione del regime della Siria è spaventosamente di cattivo gusto".

Jackie Chan, nato a Hong Kong, ha sempre sostenuto il PCC e nel 2009 ha dichiarato a una conferenza di dirigenti d'azienda: "Sto gradualmente iniziando a pensare che noi cinesi abbiamo bisogno di essere controllati. Se non siamo controllati, facciamo quello che vogliamo".



Precedentemente, Jackie Chan ha rivelato di aver rischiato di morire sul set nel 1986; Jackie Chan ha anche rischiato di affogare durante le riprese di First Strike. L'attore di Hong Kong non si è mai risparmiato sul set, mettendo per questo più volte a rischio la sua vita.