Jackie Chan, ecco il motivo per cui la star è riluttante ad accettare ruoli a Hollywood

La star del cinema asiatico Jackie Chan ha spiegato di recente il motivo per cui negli ultimi tempi è stato piuttosto riluttante ad accettare di apparire in produzioni di Hollywood. Chan si è preso una pausa dal cinema occidentale per concentrarsi sulle produzioni cinesi, tra cui Knight of Shadows: Between Yin and Yang, diretto da Yan Jia.

Quando gli è stato chiesto il perché avesse deciso di lasciare il cinema statunitense, Jackie Chan ha risposto che "non ho mai lasciato l'America" solo che "non sono riuscito a trovare la sceneggiatura giusta". Dopo aver interpretato il signor Han nel remake del 2010 di The Karate Kid, Chan ha dichiarato:"Ho ricevuto così tante sceneggiature ma il ruolo è... un poliziotto di Hong Kong!".



Fu solo sette anni dopo che Jackie Chan accettò un nuovo ruolo a Hollywood; in The Foreigner di Martin Campbell, al fianco di Pierce Brosnan:"Voglio assicurarmi che ogni anno il pubblico possa vedere così tanti lati diversi di Jackie Chan. Vorrei che il pubblico mi considerasse un attore che sa fare azione, non solo come una star action" ha confessato.

"Non mi piace ripetermi" ha concluso l'attore, che nel corso dell'ultima intervista ha dichiarato di sperare d'interpretare più ruoli diversi, specialmente quelli drammatici, senza rinnegare le comedy action, genere nel quale ha vissuto per molti anni, a condizione di poter lavorare anche in altri generi cinematografici.



