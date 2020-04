Jackie Chan e La La land: 'Vorrei farne un sequel trent'anni dopo'

Di Jackie Chan si può dir tutto, ma non che abbia recitato in pochi film: l'attore e maestro di arti marziali ha in curriculum una quantità impressionante di lungometraggi girati soprattutto tra gli anni '80 e i primi 2000, ma nel suo cuore c'è ancora spazio per qualche sogno proibito.

Qualche tempo fa, nel corso di un'intervista, fu chiesto a Chan quali progetti avesse in mente per il futuro e soprattutto quali sogni nel cassetto ancora avesse per la sua carriera cinematografica, domanda a cui l'attore rispose senza esitazione a metà tra il serio e lo scherzoso.

"Mi piacerebbe fare un film che sia solo dramma, senza un solo pugno, ma ho paura: piacerà al pubblico? Sono pronto? Anni fa ho fatto Shinjiku Incident, e per la prima volta mi sono sentito attore, non solo star d'azione. Anche in Karate Kid mi sono sentito attore, e un po' anche in The Foreigner. Inizio a sentire il bisogno di far vedere che ho altri talenti, che forse so recitare anch'io. Un ruolo di sogno? Un musical, ecco, La La Land 2, nel ruolo di Ryan Gosling 30 anni dopo!" spiegò l'attore, che nel 2017 ricevette l'Oscar alla carriera.

Chan, d'altronde, non è nuovo al mondo della musica: il buon Jackie ha infatti cantato molte delle canzoni presenti nei suoi film. Certo è che risulterebbe difficile spiegare in che modo il Sebastian di La La Land abbia assunto nel tempo dei tratti palesemente orientali, ma insomma... Nel magico mondo del cinema tutto è possibile! Recentemente, intanto, l'attore ha detto la sua sull'emergenza coronavirus.