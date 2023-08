Jackie Chan sarà in Karate Kid, ma niente Jaden Smith: il nuovo film cambia protagonista

Mentre sta facendo il pieno di visualizzazioni su Netflix con John Cena in Project X-Traction, la superstar del cinema action Jackie Chan a quanto pare è pronto a tornare nei panni del maestro Han nel sequel del reboot di Karate Kid.

Dopo le voci sulle trattative tra Jackie Chan e la produzione di Karate Kid emerse lo scorso maggio, l'affidabile Production List ha confermato che l'attore sarà nel nuovo film della saga, sebbene probabilmente in un ruolo molto minore. Inoltre, il sito ha fornito anche una prima sinossi del nuovo capitolo del franchise, che conferma l'addio di Jaden Smith e l'arrivo di un nuovo protagonista: "Li è un abile combattente e uno studente a Pechino che vede la sua vita cambiare da un giorno all'altro quando sua madre decide di trasferirsi a Brooklyn per cogliere al volo un'opportunità di lavoro irrinunciabile. Li è alle prese con una tragedia personale e non va più d'accordo con sua madre, che sta affrontando la stessa tragedia ma in un modo completamente diverso. Mentre la donna è contraria alla violenza e al Kung Fu, Li trova uno scopo iniziando ad addestrarsi con Victor".

Il reboot della trilogia di Karate Kid, The Karate Kid con Jackie Chan e Jaden Smith, non fa parte del 'Miyagi-Verse' che dopo i film originali ha avuto un sequel grazie alla serie tv Cobra Kai. Questa nuova sinossi del prossimo film Karate Kid complica ancora di più le cose, anticipando un capovolgimento del film del 2010 che appunto vedeva il Dre Parker di Jaden Smith trasferirsi da Brooklyn a Pechino, mentre nuovi personaggi, Li e Victor, assumono il ruolo di maestro e studente, precedentemente riservato a Mr. Han e Dre.

Ricordiamo che il nuovo film di Karate Kid è stato rinviato da Sony a causa dei recenti scioperi di sceneggiatori e attori: previsto per il 7 giugno 2024, uscirà ora il 13 dicembre 2024.