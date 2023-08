Jackie Chan e John Cena dominano ancora Netflix: numeri da urlo per Project X-Traction

Jackie Chan e John Cena hanno fatto il botto con Project X-Traction, nuovo action distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix, e stando ai nuovi numeri settimanali sembra proprio che il duo abbia intenzione di lasciare il segno.

In queste ore, infatti, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato i nuovi numeri di streaming per il mercato interno per indicare i film e le serie TV più viste nella settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto, a a quanto pare durante questo periodo nessun altro film disponibile su Netflix ha fatto meglio di Project X-Traction.

Il film action con protagonisti Jackie Chan e John Cena, conosciuto anche col titolo 'Hidden Strike', stando ai dati pubblicati da Netflix ha accumulato la bellezza di 40,5 milioni di ore durante questa settimana: si tratta, tra l'altro, anche di un leggerissimo incremento rispetto alle 40 milioni di ore di visualizzazione riprodotte nella settimana precedente, quella che andava dal 23 al 30 luglio e che aveva rappresentato l'esordio del film sulla piattaforma. Dal 31 luglio al 6 agosto, Project X-Traction è arrivato nella top10 di Netflix in 74 paesi diversi, ed è salito addirittura al primo posto in ben 48 di quei 74 paesi. Negli Stati Uniti, il film è uscito per la prima volta dalla top10 giornaliera solo ieri martedì 8 agosto, dopo essere rimasto nella classifica dei 10 film più visiti fin dal giorno del debutto.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Project X-Traction: il film è disponibile su Netflix anche in Italia.