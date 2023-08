Jackie Chan e John Cena fanno il botto su Netflix: il loro film vola in top10

L'improbabile duo action composto da Jackie Chan e John Cena sta facendo letteralmente il botto sulla piattaforma di streaming no demand Netflix, grazie ad un nuovo action tutto da scoprire.

Il film in questione è Project X-Traction, anche noto come Hidden Strike, ed è stato girato nel 2018: dopo un brevissimo passaggio nelle sale in qualche mercato all'inizio di luglio, il film ha debuttato su Netflix in questi giorni ed è immediatamente schizzato nelle top10 di ben 73 paesi, nonostante un punteggio su Rotten Tomatoes a dir poco bassissimo (17% della critica, contro il 57% del pubblico). Sulla piattaforma di streaming, comunque, Project X-Traction conta già 37,8 milioni di ore di visualizzazione, accumulate nei suoi primi due giorni di 'vita' su Netflix.

Per chi fosse curioso di vederlo, vi anticipiamo che la trama vede John Cena e Jackie Chan nei panni di due ex soldati delle forze speciali che devono proteggere un gruppo di civili lungo la cosiddetta "autostrada della morte" di Baghdad, fino a raggiungere l'area sicura della Green Zone. Prima di premere play, magari date un'occhiata al trailer ufficiale di Hidden Strike.

Curiosamente, vi segnaliamo che Jackie Chan e John Cena torneranno anche in Tartarughe Ninja: Caos Mutante, almeno nella versione originale del film d'animazione Paramount: i due attori hanno doppiato rispettivamente i personaggi di Splinter e Rocksteady. A questo proposito, vi rimandiamo al trailer finale di Tartarughe Ninja: Caos Mutante.