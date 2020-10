Jackie Chan: ecco l'incredibile storia del suo incontro con Bruce Lee

Due icone delle arti marziali, Jackie Chan e Bruce Lee, hanno avuto un incontro veramente molto divertente nel corso dei primi anni '70. Mentre Bruce Lee era all'epoca già all'apice della sua carriera, Jackie Chan che lo venerava come un Dio, era ancora quasi ignoto al grande pubblico.

La star di Kung Fu Yoga, che questa sera andrà in onda su Cielo, ha rivelato nella sua biografia di aver finto un infortunio pur di parlare con il suo mito.

"Nel corso delle riprese di I 3 dell'Operazione Drago ero dietro la macchina da presa per vedere Bruce Lee. Poi mi sono messo a correre e all’improvviso era tutto nero davanti ai miei occhi. Lui mi aveva colpito con un bastone sulla testa. Mi sono venute le vertigini, ma guardai Bruce Lee che continuava a recitare fino a quando il regista ha detto stop".

L'attore che è entrato nel Guinnes World Record con Chinese Zodiac ha poi aggiunto: "Bruce ha poi lanciato il suo bastone, si è girato e ha detto ‘Oh mio Dio’, è corso da me, mi ha sollevato e mi ha chiesto scusa. Non mi faceva male più nulla. Ero un ragazzo giovane e molto duro. Ho fatto finta di stare ancora male, così che Bruce Lee mi tenesse in braccio il più a lungo possibile. Ho continuato a fingere di essere dolorante tutto il giorno. Lui era molto preoccupato".

Vi ricordiamo che nella stessa biografia in cui ha raccontato questo esilarante avvenimento, Jackie Chan ha rivelato di aver avuto una vita piena di eccessi.