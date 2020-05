Jackie Chan tra fumetti e case segrete: 5 curiosità che potreste non conoscere sulla star

In occasione del ritorno in TV di First Strike, quarto capitolo della celebre saga di Police Story in onda questa sera alle ore 21.10 su Mediaset 20, abbiamo raccolto per voi alcune curiosità sulla vita e la carriera del grande Jackie Chan, che come sempre potete trovare di seguito.

Ha creato un suo personale fumetto - Nel 1997 la star di Drunken Master creò Spartan X, un fumetto ispirato al suo personaggio di Armour of God, Asian Hawk. Qualche anno più tardi, inoltre, la sua versione della serie animata Jackie Chan Adventures venne trasposta anche su carta.

Incidenti sul set - Durante la sua carriera da action star, Jackie Chan si è infortunato almeno 70 volte. Girando il suo ultimo film, Vanguard, l'attore ha addirittura rischiato di rimanere annegato: "Quando quella notte ho fatto la doccia, e mi sono ricordato dell'incidente, improvvisamente mi sono spaventato e ho iniziato a tremare. Stavo pensando che sarei davvero potuto morire così facilmente."

In Asia è anche un cantante popolare - Dalla metà degli anni '80, l'attore ha pubblicato la bellezza di 20 album nei quali canta in diverse lingue. Ha anche registrato diverse canzoni per i propri film tra cui "Kung Fu Fighting Man" (The Young Master) e "Hero Story" (Police Story).

L'amore per il cinema muto - Jackie Chan è stato spesso paragonato a Charlie Chaplin e Buster Keaton per la sua comicità fisica, cosa che lo ha sempre fatto sentire onorato, come ha spiegato durante un'intervista del 1995: "Volevo essere come Chaplin o Buster Keaton, ma tutti i registi di arti marziali con cui ho lavorato volevano che copiassi Bruce Lee".

Case segrete con passaggi segreti - Quando nel 2004 Conan O'Brien gli chiese se era vero che la sua casa era piena di passaggi e stanze segrete, Jackie Chan rispose: "Come fai a saperlo?". Non solo: l'attore ha rivelato di possedere diverse case segrete in giro per il mondo in modo da mantenere una certa riservatezza.

