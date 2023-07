Jackie Chan più in forma che mai nel glaciale trailer di The Myth 2: A Legend

È online il trailer del nuovo film di Jackie Chan, A Legend, sequel di The Myth, in cui l’attore interpreta un antico guerriero e la sua reincarnazione moderna le cui visioni del passato lo porteranno attraverso un’epica avventura.

Jackie Chan, nonostante una vita turbolenta, sembra non essere intenzionato a smettere di deliziarci con le sue commedie action piene di acrobazie anche alla soglia dei settant’anni.



Lo dimostra il trailer di A Legend, sequel di The Myth, film del 2005 in cui l’archeologo Jack Chan scopre di essere la reincarnazione del generale Meng Yi e in cui l’attore di Hong Kong dimostra di muoversi ancora come ci ha abituato nel corso della sua decennale carriera, destreggiandosi tra combattimenti a cavallo, armi bianche e le sua classiche parate e schivate che lo hanno reso celebre nel corso degli anni.

Il regista del primo film, Stanley Tong, tornerà a dirigere Jackie Chan e il cast di attori nella sua settima collaborazione con l’attore, occupato anche a cominciare la produzione del quarto capitolo della saga di Rush Hour.

Il film non ha ancora una data di pubblicazione confermata e non abbiamo notizie certe riguardo una distribuzione nel nostro paese, ma vi invitiamo a restare su queste pagine per eventuali news.

Intanto, vi lasciamo a una lista, di sicuro non esaustiva, dei migliori film di Jackie Chan, sicuri che ancora una volta riusciranno a farvi divertire e allo stesso tempo a lasciarvi a bocca aperta.