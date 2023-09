Jackie Chan è un grande fan di Sylvester Stallone: vedremo mai un film team-up?

Jackie Chan ha saputo costruirsi una solida fanbase grazie alle acrobazie che è in grado di portare sul set e alla sua straordinaria autoironia. L’attore è anche un grandissimo fan di Sylvester Stallone e in molti si stanno chiedendo se una sua eventuale partecipazione alla saga de I Mercenari possa rappresentare la salvezza del franchise.

Dopo aver riportato la notizia che Jackie Chan stava per abbandonare Hollywood, torniamo a parlare del marzialista di Hong Kong per rilanciare la suggestione di poter vedere l’attore nella serie di film dedicata alle star dei film d’azione, vista anche la grande ammirazione reciproca che lega Sly alla star di Rush Hour.

In effetti, visto lo scarso successo di pubblico e di critica dell’ultimo capitolo, la saga creata dallo stesso protagonista di Cobra nel 2010 potrebbe beneficiare della presenza di un vero idolo delle folle come Jackie Chan e, a tal proposito, il regista di I Mercenari 4, Scott Waugh, ha espresso il suo desiderio di avere l’attore in un eventuale nuovo film del franchise: “Penso che tutto sia possibile e so che Jackie Chain è un grande fan di Sylvester Stallone, così come Sly ha una venerazione per Jackie. Penso e spero di poter avere Jackie Chan nel prossimo film de I Mercenari, se le stelle si allineano nei loro programmi, cosa sempre dannatamente complicata. Sarebbe fantastico”.

Già altre star delle arti marziali quali Scott Adkins e Jet Li hanno partecipato alla saga e l’aggiunta di Chan potrebbe essere la medicina ideale per riportare entusiasmo a un pubblico che sembra aver perso interesse per la serie di film.

In attesa di capire se riusciremo mai a vedere Sly e l’attore di Lo Smoking insieme ne I Mercenari, vi lasciamo ai cinque migliori film di Jackie Chan.