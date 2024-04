Jackie Chan è davvero invecchiato di colpo? La verità sul look scioccante della star

Jackie Chan è davvero invecchiato di colpo? In questi giorni alcune nuove foto che mostravano la star del cinema action molto più in là con gli anni rispetto alle sue ultime uscite pubbliche hanno sconvolto il web, ma cosa c'è di vero?

Un falso allarme, per fortuna: Jackie Chan ha rassicurato i fan di essere sano come un pesce, e nel nuovo post pubblicato su Instagram e disponibile in calce all'articolo ha spiegato che l'allarmante look che ha fatto preoccupare i fan faceva parte di un ruolo per un nuovo film in uscita (non il nuovo Karate Kid 2024, le cui riprese sono appena iniziate).

"Non molto tempo fa, molti amici hanno visto alcune mie foto recenti pubblicate su internet e si sono tutti preoccupati per la mia salute", ha scritto Chan, che ha compiuto 70 anni lunedì. “Voglio cogliere l’occasione per far sapere a tutti una cosa: non preoccupatevi! Si è trattato solo di un'apparizione pubblica nei panni di un personaggio che ho interpretato nel mio ultimo film. Il personaggio richiedeva capelli bianchi, la barba bianca e un aspetto molto anziano”. Il post includeva anche una riflessione sul suo compleanno di platino, insieme ad una serie di foto di ritorno al passato della sua illustre carriera. "Molti amici mi hanno ricordato: 'Jackie, sarà il tuo 70esimo compleanno!' Ogni volta che sento questo numero, il mio cuore si ferma per un secondo: ho già 70 anni?" Poi ho pensato a ciò che mi disse una volta Sammo Hung: 'Poter invecchiare è una gran fortuna'. Soprattutto per noi stuntman! Un grande ringraziamento a tutti per tutti i vostri auguri di compleanno.”

Ricordiamo che Jackie Chan apparirà nel prossimo capitolo di Karate Kid, che uscirà nei cinema a dicembre. Reciterà per la prima volta con Ralph Macchio, e riprenderanno i rispettivi ruoli dell'amato franchise.

