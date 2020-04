Jackie Chan e Bruce Lee: la vera storia dell'esilarante incontro fra le due star

Due icone delle arti marziali, Jackie Chan e Bruce Lee, hanno avuto un incontro a dir poco esilarante all'inizio degli anni '70, avvenuto sul set del film I 3 dell'Operazione Drago.

I due sono noti in tutto il mondo - e anche al di là degli appassionati di cinema - come grandi esperti dell'arte del kung fu: Lee ha realizzato alcuni film negli Stati Uniti tra la fine degli anni '60 e il 1973, mentre Chan, che ha uno stile e un'immagine molto diversi, ha dominato il genere nei successivi tre decenni. Sebbene i due attori non abbiano mai recitato insieme, si incontrarono a seguito di circostanze a dir poco affascinanti.

Durante le riprese de I 3 dell'Operazione Drago, ultimo film di Lee, Chan ebbe l'opportunità di conoscere la star, ma un po' troppo da vicino: l'attore infatti era stato selezionato come uno dei tanti avversari senza nome che il personaggio di Lee doveva combattere in una scena. e quando ha attaccato Bruce Lee, lui lo ha colpito in faccia con uno dei suoi bastoni. Il colpo è stato un incidente, ma Lee ha continuato con la scena fino alla fine. Non appena ci fu una pausa, si precipitò a scusarsi.

Jackie Chan, però, furbescamente, finse di essersi fatto più male di quanto in realtà stesse soffrendo, semplicemente perché gli piaceva l'attenzione che stava ricevendo Lee, che ovviamente idolatrava. Dopo questo incontro, Lee ricordò il nome di Chan ogni volta che lo vedeva sul set, e in diverse occasioni si fermò persino a parlargli. Questo incidente servì a far ottenere a Jackie Chan altri ruoli da stunt-man per il film.

