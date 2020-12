Jackie Chan: a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo insieme

Nel corso della sua carriera cinematografica, che dura da oltre quattro decenni, Jackie Chan ha recitato in tantissimi film. Il più delle volte si è mostrato in ardite acrobazie e straordinari combattimenti ma ha saputo anche sorprendere il suo pubblico con irriverenti commedie tra cui Il giro del mondo in 80 giorni che vedremo in tv questa sera.

La carriera di Jackie Chan non è definita solo dal suo lavoro davanti alla telecamera, poiché l'attore è sempre stato attivo dietro le quinte, arrivando a possedere e gestire più società di produzione. Pertanto, è riuscito a mettere un bel gruzzoletto da parte, riuscendo ad accumulare un patrimonio di oltre 400 milioni di dollari, che è più del patrimonio netto stimato di Ryan Reynolds, Ryan Gosling e Nicole Kidman messi insieme. In altre parole, Chan ha un bel po' di soldi in banca.

La sua carriera è iniziata all'età di 5 anni e dopo il famigerato incontro con Bruce Lee, sembra che l'attore non si sia mai fermato. Dopo aver cementato la sua carriera cinematografica che gli ha permesso di guadagnare molteplici milioni dei dollari, ha deciso poi di sfondare anche nel mondo della musica ma ciò che gli ha permesso di arricchirsi a dismisura è stata la JCE Movies Limited, una società di produzione con sede ad Hong Kong che sfornato decine di film per il mercato asiatico in pochissimi anni. Insomma, nonostante una vita di eccessi, Jackie Chan è stato un abilissimo imprenditore.