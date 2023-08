Jackie Chan stava per dire addio a Hollywood: 'Non posso continuare così'

La carriera di Jackie Chan (pseudonimo di Chan Kong-Sang) è costellata di successi, eppure, stando a una sua recente dichiarazione, lavorare nell'industria dell'intrattenimento non è stato affatto facile: l'interprete degli action movie ha addirittura valutato di lasciare Hollywood.

"Quando sono andato in America per svolgere le riprese, il mio inglese era terribile" ha ricordato Jackie Chan in un episodio del 2022 di Memories Beyond Horizon. "Ho trascorso un mese soltanto per memorizzare le battute: continuavo a leggerle perfino quanto dormivo. Molte parole che avrei dovuto pronunciare, infatti, mi risultavano troppo difficili. È stato frustrante".

Era da ciò che dipendeva l'approvazione di molte altre persone. "A nessuno importanza se le mie scene d'azione fossero buone" ha continuato. "Mi hanno elogiato soltanto quando sono riuscito a pronunciare le battute! Allora sono tornato immediatamente dal mio insegnante di inglese, e, mentre mi esercitavo, mi sono detto: 'No, non posso continuare così'. Quindi ho rinunciato allo showbiz americano". Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene: sappiamo benissimo quanto successo avrebbe riscosso l'attore, così come le relative pellicole. A proposito, quali sono i migliori film di Jackie Chan?

Altri dettagli sul sofferto processo di apprendimento da parte dell'attore risalgono al 1996, durante un'apparizione al The Rosie O'Donnel Show: "Penso che l'inglese sia la lingua più difficile... La prima volta che sono andato negli Stati Uniti, mi limitavo a ripetere: 'Ciao, mi chiamo Jackie Chan'. Non sapevo nemmeno come ordinare il cibo! Al contrario, le scene d'azioni erano incredibilmente facili. Quelle di dialogo, invece... sì, stavo andando davvero fuori di testa. I registi e i produttori esigevano che pronunciassi tutto alla perfezione".

Se non l'avete ancora visto, ecco il fantastico trailer di The Myth 2.