Jackie Chan, i 10 migliori film della star di Senza nome e senza regole secondo la critica

Questa sera torna in tv Senza nome e senza regole, pellicole del 1988 diretta da Benny Chan che vede come protagonista Jackie Chan nei panni di un agente della CIA. Per l'occasione, abbiamo individuato per voi i 10 migliori film in cui ha recitato l'action star hongkonghese che sono riusciti a conquistare la critica.

Come sempre, il parametro è il punteggio indicato da Rotten Tomatoes sulla base del giudizio assegnato dai vari recensori certificati dal sito. Abbiamo escluso le pellicole animate dove Chan ha prestato solamente la voce, altrimenti i tre capitoli di Kung Fu Panda avrebbero (giustamente) dominato la classifica.

Ecco la lista completa:

10. Armour of God (1987) - 78%

9. Little Big Soldier (2010) - 78%

8. Pallottole cinesi (2000) - 79%

7. Terremoto nel Bronx (1995) - 80%

6. Project A - Operazione Pirati (1983) - 83%

5. Drunken Master 2 (1994) - 83%

4. Police Story 2 (1988) - 88%

3. Police Story (1985) - 93%

2. Crime Story (1993) - 93%

1. Police Story 3: Super Cop (1992) - 96%

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con le scelte della critica? Fatecelo sapere nei commenti.

Senza nome e senza regole, lo ricordiamo, segue un gruppo di agenti della CIA in incognito alla ricerca di una fonte potenziale di energia alternativa e si imbattono nel corrotto Morgan, il quale è responsabile della caduta di un elicottero in Sud America. L'unico superstite perde la memoria e viene aiutato da una tribù del posto che lo rinomina Whoami. Il film va in onda su Canale 20 alle ore 21.05.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla vera storia dell'incontro tra Jackie Chan e Bruce Lee e ai motivi per cui ha rifiutato il ruolo del villain in Demolition Man.