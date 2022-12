Jackie Brown, Pam Grier ammette: 'Lavorare con Tarantino è stato estenuante'

Spesso i compiti più gratificanti sono quelli che richiedono anche più fatica di altri: lo sa bene Pam Grier, che con Jackie Brown ha toccato probabilmente uno dei momenti più alti della sua carriera passando prima, però, per le cure di un Quentin Tarantino che sul set non è esattamente uno abituato a chiedere poco ai suoi attori.

Ricordando la sua esperienza sul set del film con Samuel L. Jackson e Robert De Niro, infatti, Grier ha ammesso di aver trovato estenuante l'avere lavorativamente a che fare con il regista di Pulp Fiction e The Hateful Eight, in particolare per una sua richiesta in termini di tempi di recitazione.

"Quentin mi disse che Sam [Jackson] aveva questa dote da metronomo e andava molto veloce, ma che avrei dovuto rallentare con Robert [Forster]. Mi disse che non tutti gli attori sono capaci di farlo, quindi avrei dovuto imparare" sono state le parole dell'attrice.

Grier ha quindi proseguito: "Quentin mi disse anche di abbassare il ritmo per non rivelare di star seguendo uno schema. È estenuante avere a che fare con Tarantino e i suoi personaggi!". Decisamente stressante, ma in fondo ne è valsa la pena, non trovate? Qui, a proposito, trovate un nostro approfondimento su Jackie Brown.