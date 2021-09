Jackass Forever: i ritardi nella produzione sono colpa di Bam Mergera? Parla Steve-O

Nel corso di una recente intervista concessa a TMZ, Steve-O ha parlato dei numerosi ritardi e rinvii che hanno afflitto in questi mesi la produzione di Jackass Forever, ultimo capitolo della folle saga che vede coinvolto il team di pazzi stunt-men. L'attore si è anche riferito alle recenti polemiche che hanno riguardato l'ex-Jackass Bam Margera.

Steve-O ha quindi risposto alle recenti polemiche su Bam Margera e il team Jackass: "Un sacco di persone stanno insinuando che quei ritardi fossero dovuti a Bam Margera e alla sua causa legale, invece no, è colpa semplicemente del COVID. Il livello di sicurezza del pubblico nel recarsi in una sala cinematografica è colato a picco. Vi dirò questo, io voglio bene a Bam. Non ho idea di come sia riuscito a far sì che ci facesse causa. L'ho letto ed è semplicemente assurdo. Voglio dire, è letteralmente assurdo. Non dovrei dire quello che sto dicendo, ma posso dire che questa causa legale è assurda".

All'interno della causa legale, che nomina anche il co-creatore di Jackass Spike Jonze, Bam Margera afferma di essere stato ingiustamente fatto fuori da Jackass Forever. Margera ha recitato nei precedenti film e programmi TV di Jackass, ma è stato licenziato da Jackass Forever l'anno scorso dopo aver presumibilmente violato il suo "accordo sulla salute" dopo essere risultato positivo all'Adderall. La causa sostiene che Johnny Knoxville, Jonze e il regista Jeffrey Tremaine avrebbero fatto pressioni su Margera per firmare l'accordo mentre era in riabilitazione nel 2019 e che non ha avuto la possibilità di farlo esaminare da un avvocato. Inoltre, la causa afferma anche che l'accordo di Margera con la società di produzione dietro Jackass Forever richiedeva regolari test antidroga e alcol.

Intanto, un report recente ha documentato l'enorme cifra pagata in spese mediche dal team di Jackass. Jackass Forever uscirà il 4 febbraio 2022.