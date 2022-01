Jackass Forever, il regista ricorda l'episodio più pericoloso vissuto sul set

Abbiamo recentemente scoperto che Bam Margera tornerà in Jackass Forever, mentre a 10 anni da Jackass 3D il film si prepara ad approdare in sala. Come sappiamo queste pellicole sono nate dalla serie di scherzi di MTV degli anni 2000. Ora Tremaine ha svelato a ComicBook qual è stato il momento più pericoloso sul set dell'ultimo film.

Secondo quanto riportato dal regista, l'istante più terrificante sul set di Jackass Forever è stato quello dell'infortunio che Knoxville ha subito durante un'acrobazia, che gli ha ricordato una situazione simile che si era verificata mentre si girava il primo film.

"Nella prima pellicola, quando il carrello da golf si è ribaltato ero certo di aver ucciso sia [Knoxville che Ryan Dunn] perché si è allontanato da noi e sembrava... Cioè, è stato così violento, così sorprendentemente violento è, è venuto fuori dal nulla, quel capovolgimento. Solo che nessuno l'ha previsto e sembrava terribile, e voi ragazzi siete stati entrambi colpiti, e sembrava che vi avessimo uccisi" ha ricordato Tremaine.

Ha poi parlato dell'ultimo film, e dell'infortunio subito da Knoxville in questo caso. "Nel nuovo [film], il toro lo ha colpito, cioè, [Knoxville] era fuori come non l'avevo mai visto, lì per oltre due minuti, russava fortissimo. Si sentiva dall'altra parte del toro[...]". Knoxville a questo punto è intervenuto: "Il mio dottore ha spiegato che quando russi e sei svenuto, stai cercando [involontariamente] di ingoiare la tua lingua ... Quindi immagino sia quello che stavo provando a fare". Sicuramente saranno stati attimi di paura, ma per fortuna l'epilogo è stato positivo.

Intanto tutti aspettano l'ultimo capitolo della serie, che arriverà al cinema il 3 Febbraio: nell'attesa ecco il trailer di Jackass Forever!