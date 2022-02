Jackass Forever, PETA si scaglia contro il film: ecco perché

Solo qualche settimana fa debuttava il primo trailer di Jackass Forever, e oggi già partono nuove polemiche legate al nuovo film con Johnny Knoxville e Steve-O. Questa volta, però, centra l' associazione a sostegno dei diritti animali PETA.

Dopo numerosi ritardi di produzione per il film Jackass Forever, il quarto lungometraggio con protagonisti dell'omonimo show di MTV Jackass sta per debuttare sugli schermi. Tuttavia, potrebbero esserci guai legali in vista per Johnny Knoxville e soci...

Sembra infatti che le nuove e sempre più estreme bravate dei ragazzi abbiano sorpassato il limite in un ambito ben preciso, quello del trattamento degli animali presenti nel film.

"Se Steve-O e Johnny Knoxville vogliono crearsi una carriera giocando sulle di scuse fantasie dei ragazzini ne hanno tutto il diritto, ma solo finché non danno fastidio, danneggiano, disturbano, spaventano o fanno del male agli animali che vengono usati come degli oggetti di scena viventi per la loro idiozia" si legge nella dichiarazione ufficiale dell'associazione PETA, che ha esposto un reclamo nei confronti della pellicola alla città di Los Angeles e alla Contea di San Luis Obispo.

"PETA vuole ricordare ai pubblici ministeri della città e della contea che nessuno è al di sopra della legge e che, mentre il resto del mondo vuole salvare le api e riconosce gli animali come degli individui senzienti, questi asini li sfruttano e li abusano per divertimento" continua.

Stando a quanto riportato anche da IndieWire, in Jackass Forever vi sarebbero diversi stunt con degli animali (scorpioni, tartarughe e persino un toro), e in particolare uno con delle api che vengono dirette verso i genitali di Steve-O in cui molte perdono la vita.

Al momento non vi è alcuna causa in corso, ma l'associazione invita le autorità competenti a indagare in merito, poiché convinta che vi siano le basi per delle azioni legali, dato che potrebbero essere state violate le leggi in vigore in California, ovvero lo stato in cui è avvenuta la produzione del film. Inoltre, l'organizzazione invita a boicottare la pellicola alla sua uscita in sala.