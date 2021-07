Jackass Forever, Johnny Knoxville prende il volo nell'esplosivo trailer del nuovo film!

A 11 anni di distanza dall'ultima volta, il gruppo di stunt più spericolato al mondo sta per fare finalmente ritorno sul grande schermo. È infatti arrivato in rete il trailer ufficiale di Jackass Forever, quarto capitolo della saga cinematografica ispirata al celebre programma andato in onda su MTV.

Dopo le foto ufficiali di Jackass Forever svelate nei giorni scorsi insieme al titolo e alla data di uscita, prevista nelle sale americane a ottobre, il filmato mostra da vicino alcuni degli assurdi stunt a cui gli spettatori potranno assistere nel nuovo film, da Johnny Knoxville sparato in aria tramite un cannone a Steve-O alle prese con uno sciame di quelle che sembrano api o vespe arrabbiatissime.

Nel film ritroveremo anche gli storici membri del gruppo Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, mentre le new entry includono Jasper, Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney, Zach Holmes e Eric Manaka. Il filmato offre inoltre una prima occhiata al cameo del mitico Eric Andre.

Diretto dal solito Jeff Tremaine, co-creatore del programma originale insieme a Knoxville e Spike Jonze, il film debutterà nei cinema americani il 22 ottobre 2021, mentre restiamo in attesa di novità per quanto riguardata la data di uscita in Italia, dove verrà distribuito sempre da Paramount.



Nel frattempo, vi ricordiamo che Johnny Knoxville ha annunciato il suo addio a Jackass dopo l'uscita del quarto film.