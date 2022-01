Jackass Forever, l'attesa è finita: il trailer finale del nuovo film con Johnny Knoxville

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer finale di Jackass Forever, quarto capitolo della saga cinematografica ispirata al celebre programma andato in onda su MTV, e che vedrà finalmente la luce della sala nel prossimo febbraio. La pellicola arriverà a 11 anni dalla precedente ed è stata condizionata da una lavorazione travagliata.

Nel corso del filmato vediamo gli spericolati stunt che impreziosiranno questo quarto e folle capitolo della serie, con Johnny Knoxville che spicca letteralmente il volo dopo essere stato sparato in aria da un cannone e molti altri scherzi pericolosissimi. Nel film ritroveremo anche gli storici membri del gruppo Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, mentre le new entry includono Jasper, Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney, Zach Holmes e Eric Manaka.

Dicevamo che Jackass Forever ha vissuto una produzione travagliata a cauda della denuncia dello stunt Bam Mergera a Knoxville lo scorso agosto: la causa, che nomina anche il co-creatore di Jackass Spike Jonze, afferma di essere stato ingiustamente fatto fuori da Jackass Forever. Margera ha recitato nei precedenti film e programmi TV di Jackass, ma è stato licenziato da Jackass Forever l'anno scorso dopo aver presumibilmente violato il suo "accordo sulla salute" dopo essere risultato positivo all'Adderall. La causa sostiene che Johnny Knoxville, Jonze e il regista Jeffrey Tremaine avrebbero fatto pressioni su Margera per firmare l'accordo mentre era in riabilitazione nel 2019 e che non ha avuto la possibilità di farlo esaminare da un avvocato. Inoltre, la causa afferma anche che l'accordo di Margera con la società di produzione dietro Jackass Forever richiedeva regolari test antidroga e alcol.

In un'intervista, Knoxville ha dichiarato: "Vogliamo che Bam sia felice e in salute e riceva l'aiuto di cui ha bisogno. Abbiamo cercato di motivarlo. Non voglio avere faide con lui in pubblico. Voglio solo che migliori".

Jackass Forever sarà solo al cinema dal 4 febbraio 2022.